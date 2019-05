Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings meldet Namensänderung und gibt ein Aktionärs-Update DGAP-News: Innovative Properties Inc. / Schlagwort(e): Hauptversammlung Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings meldet Namensänderung und gibt ein Aktionärs-Update 06.05.2019 / 09:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nabis Holdings meldet Namensänderung und gibt ein Aktionärs-Update Auf der am 3. Mai 2019 abgehaltenen Jahres- und Sonderversammlung wurden die Beschlüsse verabschiedet VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 6. Mai 2019. Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRA: 7IP) (früher Innovative Properties Inc.) ("Nabis" oder das "Unternehmen"), eine führende kanadische Investmentgesellschaft mit Spezialinvestitionen in Vermögenswerte in mehreren Bereichen des Cannabissektors, gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemäß des Aktionärsbeschlusses seinen Namen in Nabis Holdings Inc. geändert hat. Ferner gibt das Management von Nabis seinen Aktionären ein Unternehmensupdate hinsichtlich des jüngsten Fortschritts in ihrem strategischen Wachstumsplan. Shay Shnet, CEO und Director von Nabis, sagte: "Während der vergangenen paar Monate hat unser Team unsere strategischen Pläne sorgfältig ausgeführt, um vertikal integrierte Assets zu identifizieren und in sie zu investieren. Diese Assets befinden sich in erster Linie in begrenzt lizenzierten US-Bundesstaaten mit großen Zielmärkten einschließlich Michigan, Arizona, Kalifornien, Massachusetts und Nevada. Während wir bei der Weiterentwicklung unserer Investitionen Fortschritte erzielen, brachte die jüngste Jahreshauptversammlung eine Anzahl positiver unternehmensinterner Veränderungen einschließlich der formellen Annahme des neuen Unternehmensnamens, Nabis Holdings, der den Investoren Klarheit sowie einen soliden Anker für den Geschäftsbetrieb bietet." "Ferner erweiterten wir unser Board auf sechs Directors. Jeder von ihnen hatte bereits eine wesentliche beratende Funktion im Rahmen der aktuellen Entwicklung von Nabis gehabt. Das Engagement des Teams bei der Erweiterung des Nabis-Portfolios mit einem Fokus auf Betriebe mit operativer Erfahrung, hochwertige Produkte von pharmazeutischer Qualität, die für die Medizin-, Wellness- und Freizeitmärkte bestimmt sind, kann nicht genug betont werden. Wir konzentrieren uns auf die Identifizierung jener Assets, die zu einer strategischen Umsatzgenerierung, EBITDA und Wachstum führen, was wiederum den Unternehmenswert steigert," sagte Herr Shnet zum Abschluss. Jüngste betriebliche Höhepunkte Verbesserte Bilanz - Abschluss eines privaten Emissionsangebots von Schuldverschreibungseinheiten im März 2019, das zu Bruttoerlösen in Höhe von 35 Mio. Dollar führte. Abschluss von fünf strategischen Investitionen in Immobilien - Investition in eine Immobilie in Bangor City, Michigan, die die kommunale Genehmigung für zehn Anbaulizenzen und eine Verarbeitungslizenz erhalten hat. Diese Immobilie ermöglicht den Freiland- und Gewächshausanbau von Cannabis mit unbegrenzter Stapelfähigkeit der Anbaulizenzen. - Investition in vier Immobilien die die kommunale Genehmigung für Versorgungszentren in Battle Creek, Constantine, Muskegon und Bangor City besitzen. Diese Orte liegen im US-Bundesstaat Michigan. Erweiterung des Board of Directors - Shay Shnet, CEO und Director von Nabis besitzt über 20 Jahre Geschäftserfahrung und war zuletzt ein Gründungspartner und Vice President of Operations bei MPX. Bei MPX verbrachte Herr Shnet die letzten 5 Jahre seiner Laufbahn mit Fokus auf den nordamerikanischen Cannabissektor und unterstützte den Aufbau von MPXs Portfolio an internationalen Cannabis-Assets. Shay ist äußerst geschickt beim Auffinden einzigartiger Gelegenheiten und war direkt an der Entwicklung, Markenbildung, dem Import, der Konsumverpackung und dem Vertrieb einer großen Palette von Produktlinien beteiligt. - Kevin Ma, Director, ist ein Miteigentümer und der Gründer von Skanderbeg Financial Advisory Inc., die sich auf Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Akquisitionen sowie Beratung von Managements spezialisiert. Kevin war der CFO von First Cobalt Corp., als das Unternehmen vor Kurzem innerhalb von 12 Monaten Akquisitionen in Höhe von über 250 Mio. Dollar durchführte und somit nach Marktkapitalisierung das größte Kobaltexplorationsunternehmen schuf. Kevin war an Transaktionen für Unternehmensfinanzierungen im Wert von über 200 Mio. Dollar beteiligt. Kevin ist ein durch die Chartered Professional Accountants of British Columbia zertifizierter Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und ein Absolvent der University of British Columbia (Diplom in Rechnungswesen und Bachelor of Arts). - Liran Kandinov, Director, ist der Executive Director und CEO von Lex Professional Development Group Inc., eine juristische Ausbildungs- und Beratungsfirma. Er besitzt über 10 Jahre Führungs- und strategische Managementerfahrung und ist ein doppellizenzierter Anwalt im US-Bundesstaat New York und in der kanadischen Provinz Ontario. Liran ist ein Absolvent der University of Toronto (Bachelor of Business Administration in strategischer Geschäftsführung; Master of Law in Wirtschaftsrecht), der University of Manchester (Bachelor in Rechtswissenschaften). - Mark Krytiuk, President und Director, ist ein sehr erfolgreicher Fachmann in der Cannabisbranche und war ein Gründungspartner von MPX. Mark besitzt über 5 Jahre Erfahrung als Vice President der Anbaubetriebe von MPX, wo er in Nordamerika die Produktion von medizinischem Marihuana und Produkten in Pharmaqualität betreute. Mark war direkt an der Beaufsichtigung der raschen Expansion und des Ausbaus von neun Anlagen mit Budgets von bis zu 30 Mio. Dollar in drei verschiedenen Ländern beteiligt. Mark besitzt ebenfalls über 10 Jahre Erfahrung mit der Kundenberatung und Kundenzusammenarbeit zur Entwicklung ihrer individuellen Bedürfnisse für ihre Gewächshaus- und Freilandanbaustätten mit allen notwendigen Entwürfen, Arbeitsabläufen und Gerätschaften neben der Zusammenarbeit mit bundesstaatlichen Regulierungsbehörden und Genehmigungsgremien zur Gewährleistung der Vorschrifteneinhaltung. - Larry Koza, Director, ist ein geschäftsführender Partner bei CanSave, ein Vertriebshändler von Baumaterialien, Küchen und Bädern sowie Türen für Neubau- und Renovierungsprojekte. Larry sitzt zurzeit in einer Anzahl von Panel-Gremien für Organisationen einschließlich des Royal Victoria Hospital, des Emergency Department Operations Committee sowie in einem neuen Krankenhaus, das in Innisfil, Ontario, gebaut wird. Larry arbeitet ehrenamtlich, um Geschäftsinhabern bei der Verstärkung ihrer Strategie und Verbesserung der Rentabilität zu helfen. Larry wurde von der Lumber Building Material Association der Lifetime Achievement Award (Auszeichnung für sein Lebenswerk) verliehen. - Safiya Lyn, Director, ist die Oberärztin in einem renommierten Krankenhaus in Aventura, Florida, das eines der ältesten, größten und angesehensten Krankenhäuser des Landes ist. Es versorgt ungefähr 24.000 Notaufnahmepatienten jährlich. Safiya hat ungefähr acht Jahre Erfahrung in Notfallmedizin, was einen wertvollen Einblick in die einzigartigen Anforderungen hinsichtlich verschiedener Patientenanliegen bietet. Safiya ist für die Betreuung einer Notaufnahmestation mit 16 Betten verantwortlich, sie verwaltet den allgemeinen Betrieb, versorgt schwerkranke Patienten und implementiert neue Richtlinien hinsichtlich Sepsis, Schlaganfall, STEMI und Intensivpflege. Safiya arbeitet mit ihrer Gemeinde eng zusammen, um Menschen über sich entwickelnde medizinische Verfahren mittels fesselnder Vorträge und gemeinschaftsorientierte Outreach-Programme zu informieren und zu unterrichten. Nabis Holdings Inc. Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. 