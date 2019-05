Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts008/06.05.2019/09:00) - Operativ hat Bayer sowohl in 2018 als auch mit den ersten Quartalszahlen des laufenden Jahres überzeugt. Der Ausblick wurde ein weiteres Mal bestätigt und das Unternehmen ist auf dem Weg, ein weiteres Rekordergebnis einzufahren. Sorgen bereiten nach wie vor die Klagewelle bezüglich des Unkrautvernichters Glyphosphat. Mittlerweile ist die Anzahl auf 13.400 angewachsen und wichtige Musterprozesse wurden verloren. Die Revision dieser könnte besser laufen. Immerhin hat die wichtige US-Behörde Environmental Protection Agency (EPA) jüngst erneut ihre Meinung bestätigt, dass Glyphosphat bei vorschriftsmäßiger Anwendung nicht krebserregend sei und keine Risiken für die öffentliche Gesundheit bestehen. Die Bayer-Aktie sollte sich nachhaltig erholen können und der Kurs sich dabei verdoppeln. Warum die Aktie nun auf jeden Fall ein Kauf ist, lesen sie in unserem ausführlichen Artikel unter http://aktientrends24.com . Ebenso präsentieren wir Ihnen weitere Aktien, mit denen sie teils mehrere hundert Prozent Kursgewinn erzielen können. (Ende) Aussender: Aktientrends24 Ltd. Ansprechpartner: Michael Miller Tel.: +44 91 308 4842 E-Mail: info@aktientrends24.com Website: aktientrends24.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190506008

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)