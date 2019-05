Die Elektrifizierung von Fahrzeugen ist im Massenmarkt angekommen. Verschiedene Länder kündigten bis 2040 Verbote für Verbrennungs- und Dieselmotoren an; und das Zeitalter der individuellen Mobilität und selbstfahrender Autos auf Basis von Elektroantrieben rückt immer näher.

Allerdings haben alle Automobilhersteller, die Elektrofahrzeuge anbieten, erhebliche Verluste erlitten. Dies lag vor allem an den hohen Kosten für Engineering, F&E-Investitionen und Elektroantriebe, die immer noch weit über denen von herkömmlichen Fahrzeugantrieben liegen. Der Artikel beschreibt, wie Automobilhersteller diesen Erfordernissen gerecht werden können und wie Siemens sie bei der Integration von Technologien unterstützt, die die unterschiedlichsten Anforderungen an die Elektrifizierung von Fahrzeugen erfüllen.

Innovationen lösen Probleme und schaffen Mehrwert

GM und Nissan sind federführend bei den Investitionen in die Fahrzeugelektrifizierung, allerdings hat das gerade einmal 15 Jahre alte Unternehmen Tesla das Interesse der Menschen an Elektromobilität geweckt und sich zu einem dominierenden Akteur in der Elektrofahrzeugindustrie entwickelt. Teslas Modell S war 2017 das meistverkaufte Elektrofahrzeug in den Vereinigten Staaten. Einer der wesentlichen Gründe für den Erfolg des Unternehmens ist, dass der Fokus nicht nur auf dem Antriebsstrang lag. Aufgrund der Einführung von zusätzlichen Innovationen, kann das Unternehmen für seine Elektrofahrzeuge einen höheren Preis verlangen. Zu diesen Neuheiten gehören Over-the-Air-Software-Updates, Autopilot und Schnellladung. Diese Fähigkeiten resultierten aus enormen Verbesserungen in den Bereichen Software, Fahrzeug- und Elektrotechnik sowie aus technischen Fortschritten bei der Entwicklung von Elektroantrieben.

Laut Prognosen wird bis 2040 jedes dritte verkaufte Auto elektrisch sein. Bevor es dazu kommt, müssen die Automobilhersteller noch eine ganze Reihe von Punkten klären. Eines der größten Probleme ist die Reichweite der Fahrzeuge. Diese muss durch Innovationen bei den Batteriematerialen und der Zellenentwicklung sowie beim Design von elektrischen Fahrzeugsystemen verbessert werden. Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind die Verringerung des Fahrzeuggewichts, Verbesserung des Produktlebenszyklusmanagements und der Bau von Antriebsstrangkomponenten (beispielsweise Batterie, Elektromotoren und Leistungselektronik), die weniger Probleme mit Geräuschen und Vibrationen haben.

Vorteile der virtuellen Validierung

Fahrzeughersteller haben schon immer große Investitionen in die Sicherheit getätigt. Elektrofahrzeuge verlangen jedoch mehr und andere Sicherheitsüberlegungen. Der Bau und Verkauf von autonomen Fahrzeugen erfordert ausfallsichere Systeme mit stärkerem Informationsaustausch über das Datennetzwerk und stellt höhere Anforderungen an die Absicherung, insbesondere die virtuelle Validierung.

Um die Sicherheit gewährleisten, gleichzeitig Innovationen durchführen und Elektrofahrzeuge in den Massenmarkt bringen zu können, benötigen die Hersteller eine Möglichkeit zum Überprüfen und Validieren von Funktionalität und Zuverlässigkeit der Fahrzeugsystemkomponenten sowie ihr Zusammenspiel. Die Validierung dieser Systeme erfordert viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte an Tests unter allen denkbaren Umgebungsbedingungen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen verlangt anspruchsvolle, intelligente und kollaborative virtuelle Lösungen.

Mehr Reichweite und schnelleres Batterieladen

Während sich die Automobilindustrie auf das Auto 2.0 vorbereitet, wo die gefahrenen Kilometer wahrscheinlich ein wichtigerer Leistungsindikator sein werden, als die Anzahl der verkauften Fahrzeuge, ist beim Kunden das Thema akzeptable Ladezeiten von zentraler Bedeutung. Entscheidend sind eine ausreichende Reichweite sowie eine Technik zum schnellen Laden.

Das Laden von Hochenergie-Akkus der Stufe 1 oder 2 dauert mehr als acht Stunden. Daher investieren sowohl Automobilhersteller als auch Ladeinfrastrukturunternehmen in erheblichem Maß in schnelles Laden (80 Prozent Ladung in 30 Minuten, Bild 1) und ultraschnelles Laden (80 Prozent Ladung in 15 Minuten).

In den letzten Jahren lagen die aktuellsten Lithium-Ionen-Zellen mit einer Energiedichte von 500 bis 600 Wh/l bei einem Preisniveau von 130 bis 170 €/kWh. Unternehmen streben die Entwicklung von Lithium-Ionen-Zellen mit einer um etwa 50 Prozent höheren Energiedichte der Zellen bei gleichzeitiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...