Die BASF-Aktie fällt heute (dividendenbereinigt) deutlich in den Keller. Noch am 23. April markierte der Titel ein neues 6-Monats-Hoch bei 74,52 Euro. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Gunther Zechmann sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von...

