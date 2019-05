Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordert die Einhaltung der Regeln in der EU. Man müsse verhindern, dass Italien mit einer "verantwortungslosen Schuldenpolitik" zu einem zweiten Griechenland werde. "Dieser Aspekt muss in einem neuen EU-Vertrag geregelt werden", so der Kanzler im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...