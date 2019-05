FRANKFURT (Dow Jones)--Arcelormittal reagiert mit einer Kürzung der Stahlproduktion auf die schwache Nachfrage und andere Belastungsfaktoren. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Produktion im polnischen Krakau und im spanischen Asturien temporär zurückgefahren. Insgesamt reduziert Europas größter Hersteller die Produktion um annualisiert rund 3 Millionen Tonnen.

Diese "bedauerliche" Entscheidung sei notwendig, so der Konzern. Als Begründung nannte er eine sich abschwächende Nachfrage, steigende Importe, gepaart mit einer unzureichenden EU-Handelsschutz, hohe Energie- und steigende CO2-Kosten.

Neben den Maßnahmen in Polen und Spanien will Arcelor auch die geplante Erhöhung der Auslieferungen in Italien auf eine Jahresrate von 6 Millionen Tonnen verlangsamen. Grund sei die Entscheidung, die Kosten zu optimieren und Qualität vor Volumen den Vorzug zu geben.

