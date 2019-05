Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Freenet vor den am 9. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Er rechne mit soliden Zahlen des Mobilfunkbetreibers und Internetanbieters, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell sei nachhaltig und attraktiv, ebenso wie die Dividendenrendite. Eine Kursschwäche infolge der Zahlen sieht er als Kaufgelegenheit./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 08:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2019 / 08:27 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-05-06/09:59

ISIN: DE000A0Z2ZZ5