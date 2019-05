Seit Jahresanfang kennt der MDAX-Wert Brenntag nur eine Richtung: nach oben! Mit neuen Rekordzahlen für 2018 wurde diese Entwicklung zuletzt eindrucksvoll untermauert. Folglich gab es auch einen um mehr als 9 % auf 1,20 Euro je Aktie erhöhten Dividendenvorschlag. Beim Ausblick für 2019 zieht das Management aber etwas die Handbremse an: So soll sich das Wachstum aufgrund des schwierigen globalen Umfelds leicht abschwächen. Gelingt es dem Chemikalienhändler, den Wachstumstreiber Asien/Pazifik weiter auszubauen, lassen sich konjunkturbedingte Schwächephasen aber durchaus abfedern und die Aktie besitzt weiteres Potenzial.

Brenntag ist Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Über den Handel hinaus bietet das Unternehmen Herstellern und Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, darunter beispielsweise Just-in-time-Lieferung, Mischungen und Formulierungen, Neuverpackungen und technische Serviceleistungen. Der Konzern ist dezentral aufgestellt und betreibt mit rund 16.600 Mitarbeitern ein weltweites Netzwerk mit über 580 Standorten in 73 Ländern. 2018 wurden 42,5 % der Umsätze in der Region EMEA (Europe, Middle East & Africa), 36,9 % in Nordamerika, 11 % in Asien/Pazifik und 6,4 % in Lateinamerika eingefahren.

Die hohe regionale Diversifizierung hat sich ...

