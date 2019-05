Es gibt viele News von Walt Disney (WKN: 855686), die in den letzten Wochen in den Kurs eingearbeitet werden mussten. Die Medienoffensive um die neue Netflix-Konkurrenz in Form von Disney +, der Verkauf des Sportsenders für 9,6 Milliarden US-Dollar und jetzt das.

Der neue Avengers-Film avanciert zum Mega-Hit an den Kinokassen. In nur zwei Wochen hat "Avengers: Endgame" 2,189 Milliarden US-Dollar eingespielt - so viel wie kein anderer Film zuvor. Damit ist er auf dem Weg, Avatar als erfolgreichsten bzw. umsatzstärksten Film abzulösen.

Der neue Blockbuster spielt schon jetzt Milliarden ein und überholt damit in nur zwei Wochen Klassiker wie "Titanic", "Star Wars: The Force Awakens" und ...

