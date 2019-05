Mehr als halbiert hat sich die ProSiebenSat.1-Aktie in den vergangenen 12 Monaten. Zwar zog das Papier zuletzt etwas an, weil sich der im Juni 2018 gestartete CEO Max Conze vor Vorlage der Q1-Zahlen am Donnerstag (9.5.) schnell noch ein paar Papiere ins Depot gelegt hat. Die Zahlen werden aber auch 2019 nicht glänzen. Noch mehr lasten aber die letztjährigen Gewinnwarnungen und die Außenwirkung des Unternehmens auf dem Papier. Nach Conzes Start haben angeblich wegen seines Führungsstils vier von fünf Vorständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...