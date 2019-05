Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunächst stehen in der Eurozone die Einkaufsmanagerindices des Dienstleistungsgewerbes des Monats April im Fokus der Marktteilnehmer, so die Analysten der Helaba.Gebe es weitere Hinweise auf eine Stabilisierung oder Belebung der konjunkturellen Entwicklung? Die Vorabschätzungen zu den Werten in Deutschland, Frankreich und der gesamten Eurozone hätten bereits gezeigt, dass es vor allem der Servicesektor sei, der das BIP-Wachstum im positiven Bereich halte, während die Industrieindikatoren weiterhin an oder unter der Wachstumsschwelle lägen. ...

