Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) eine Aktienanleihe Classic 8% 2020/03 (ISIN DE000DF1G5C5/ WKN DF1G5C) mit dem Basiswert Evotec vor.Obwohl in Deutschland die Biotech-Szene im Vergleich zu anderen Nationen relativ überschaubar ist, gibt es auch hierzulande Unternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, wie z.B. Evotec, so das DZ BANK-Derivate-Team. Der Fokus der Hamburger liege auf der Wirkstoffforschung und Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte für andere Pharmafirmen sowie in eigener Sache. In langjährigen Forschungsallianzen arbeite das Unternehmen unter anderem mit namhaften Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda und UCB zusammen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...