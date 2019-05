Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einer feiertagsbedingt verkürzten Woche nehmen Anleger Händlern zufolge die abwartende Haltung der US-Zentralbank eher entspannt zur Kenntnis, so die Deutsche Börse AG.Mit der Beibehaltung des aktuellen Zinssatzes demonstriere die Federal Reserve Unabhängigkeit, wie Arthur Brunner von der ICF Bank anmerke. Die Währungshüter hätten sich somit Donald Trumps nachdrücklicher Forderung nach niedrigeren Zinsen widersetzt. Auch die Bank of England belasse den Leitzins zunächst unverändert bei 0,75 Prozent, prognostiziere aber zur Überraschung vieler ein höheres Wirtschaftswachstum. Sollten diese Annahmen korrekt sein, würden laut Notenbank-Chef Carney Zinserhöhungen folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...