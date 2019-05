Clorox ist eine Art kleines Procter & Gamble, was den Vorteil hat, dass gute Zukäufe eine größere Wirkung haben und man sich auf Marktführerpositionen in kleineren Kategorien konzentrieren kann, die weniger umkämpft sind. Neben Clorox und einiges weiteren Reinigungsmarken hat sich der Konzern zuletzt auch in die Beauty Kategorie vorgewagt, aber auch Produkte wie Brita Wasserfilter gehören dazu, wodurch man Plastikflaschen sparen kann. Die Stärke des von einem Deutschen geführte Unternehmen ist aber die Kultur, die für die Branche etwas innovativer und agiler ist. Nachdem es aufgrund kurzfristiger Enttäuschungen zu einem Kursrückgang kam untersucht die Videoanalyse des fairen KGV's von Dieser Artikel The Clorox Company Aktie: Defensive Drogerieartikel ins Buy and Hold Depot? Eine Videoanalyse von Philipp Haas erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...