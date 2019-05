Fremdkapitalinvestoren beteiligen sich an DEAG Deutsche Entertainment: Hierfür erklären drei weitere Inhaber der 6,0%-DEAG-Wandelanleihe 2016/19 die Wandlung ihrer gehaltenen TSV in neue Aktien des Entertainment-Dienstleisters. Heute außerdem in den News: CONSUS Real Estate platziert erstrangig besicherte Unternehmensanleihe über 400 Mio. EUR und Handelsaufnahme der PV-Invest Kraftwerksanleihen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...