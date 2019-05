Anheuser-Busch InBev: Schuldenabbau und Innovationen überzeugen Anleger

Das größte Brauereiunternehmen der Welt Anheuser-Busch InBev (WKN: A2ASUV / ISIN: BE0974293251) verwaltet auch nach mehr als zwei Jahren nach der Übernahme von SABMiller einen riesigen Schuldenberg. Nach anfänglicher Skepsis der drastischen Gegenmaßnahmen finden Anleger nun Gefallen an dem raschen Abbau der Verbindlichkeiten. Auch die hauseigene Innovationsabteilung beflügelt die Entwicklungsaussichten.

Entstanden durch die Übernahme des U.S. Amerikanischen Bierimperiums Anheuser-Busch durch die belgisch-brasilianische InBev-Gruppe Mitte 2008 ist die daraus resultierende Anheuser-Busch InBev (AB InBev), gemessen am Absatzvolumen, die heute größte Brauereigruppe der Welt. Mit über 500 bekannten Marken wie bspw. Budweiser, Beck's oder Corona ist die Gruppe in mehr als 150 Ländern vertreten. Mit Hauptsitz in Brüssel erwirtschaftete sie im letzten Jahr einen Umsatz von USD 54,62 Mrd. und gehört damit laut Forbes Global 2000 zu einem der vierzig weltgrößten Unternehmen. Jedes dritte verkaufte Bier weltweit gehört unter das Dach des AB InBev Konzerns.

