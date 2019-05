Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Einschätzungen von Analysten und Investoren zur deutschen Konjunktur haben sich im Mai verbessert. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf 7,9 (April: 2,1) Punkte, den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Der Index der aktuellen Lage erhöhte sich auf 18,3 (10,5) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 2,0 (minus 6,0) Punkte.

"Anscheinend springt der Funke von der chinesischen Wirtschaft, die sich seit Jahresstart deutlich erholt hat, zunehmend auf die exportabhängige deutsche Konjunktur über", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Veröffentlichung.

Der Konjunkturindex der Eurozone stieg auf 5,3 (minus 0,3) Punkte, was ebenfalls der höchste Stand seit November 2018 war. "Rezessionsängste treten damit nachhaltig in den Hintergrund, was sich an den verbesserten Lagewerten in allen betrachteten Regionen zeigt", schreibt Hübner. Der Lageindex erhöhte sich auf 11,0 (3,8) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 0,3 (minus 4,3) Punkte.

May 06, 2019

