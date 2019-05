Der größte Immobilienmarkt der Welt, die USA, gilt als diversifiziert, transparent und auch hoch liquide. Neben den gewerblichen Immobilien wird insbesondere der Mietwohnungsmarkt als aussichtsreiches US-Immobiliensegment eingeschätzt.US-MietwohnungsmarktDie aktuellen Parameter am US-Mietwohnungsmarkt bieten eine interessante Grundlage für ein Investment. In den USA sorgt zunächst eine dauerhaft positive Bevölkerungsentwicklung für eine große Nachfrage nach Mietwohnungen. In den Jahren 1960 bis 2017 stieg die Bevölkerungszahl in den USA von rund 181 Millionen auf über 325 Millionen Einwohner. Aktuell wächst die Bevölkerung mit über zwei Millionen Einwohnern pro Jahr. Dies entspricht einer Zuwachsrate von 0,6 Prozent. Die USA sind nach Indien und China das Land mit der drittgrößten Bevölkerung der Welt und eines der wenigen hochentwickelten Länder der westlichen Welt mit einer solch positiven demografischen Entwicklung. Hinzu kommt eine zunehmende Anzahl von Haushaltsgründungen. Allein im Zeitraum von September 2017 bis September 2018 kamen 2,29 Millionen neue Haushalte hinzu. Hintergrund für diese Entwicklung ist die robuste Konjunktur in den USA, die Entlastungen durch die US-Steuerreform und die sehr gute Beschäftigungslage am Arbeitsmarkt, erklärt Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding Verwaltungs GmbH und Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien Global. Die zunehmende Anzahl von Haushalten geht einher mit einer Zunahme von Mieterhaushalten. Die Zahl der Mieterhaushalte stieg von 33,4 Millionen im Jahr 2005 auf 43,1 Millionen im Jahr 2017. Der Anteil der Mieterhaushalte an der Gesamtzahl der US-Haushalte erhöhte sich damit von rund 31 Prozent auf über 36 Prozent, dem höchsten Wert seit etwa 50 Jahren.

