Zürich (awp) - Die defensiven Pharmaschwergewichte Roche und Novartis können sich am Montag mit weniger ausgeprägten Kursverlusten gegen den insgesamt klar schwächeren Markt stemmen. Auch der derzeit laufende Neurologen-Fachkongress AAN rückt die Titel etwas stärker in den Fokus. Novartis hatte bereits am Sonntag erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...