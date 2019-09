München (ots) - Warum Grundfähigkeiten? Um diese Frage mit den besten Experten auf dem Gebiet der Grundfähigkeiten-Versicherung umfassend zu beantworten, schließen sich erstmals drei traditionsreiche Versicherer zusammen. Die Versicherungsgruppe die Bayerische lädt zusammen mit der Nürnberger Versicherung und der Gothaer Versicherung in vier deutschen Städten zu einem eintägigen Fachkongress. Die drei Gesellschaften vereint ein Ziel: Berater und Vermittler, die ihre Biometrie-Beratung um den Baustein Grundfähigkeiten-Versicherung erweitern und neue Zielgruppen ansprechen möchten, zu allen Facetten dieses innovativen Versicherungsprodukts zu informieren.



"Die Tatsache, dass sich erstmals drei Versicherer zusammenschließen, um über das Thema Grundfähigkeiten zu informieren und zu diskutieren, unterstreicht die Wichtigkeit dieses Produkts. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf diese Veranstaltung", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische.



Max Buddecke, Leiter Partner- und Kooperationsvertrieb der Bayerischen und ebenfalls Referent auf dem Kongress: "Die Grundfähigkeiten-Versicherung ist aufgrund ihrer großen Offenheit für Zielgruppen, die zur klassischen Berufsunfähigkeits-Versicherung kaum Zugang finden, die perfekte Ergänzung in der Biometrie-Beratung."



Die neun Experten der Grundfähigkeiten-Versicherung geben an vier Terminen in Leipzig, München, Düsseldorf und Hannover ihr Wissen aus erster Hand weiter. Die Referenten erklären die Unterschiede zwischen der Berufsunfähigkeits-Versicherung und der Grundfähigkeiten-Versicherung und erörtern die Rechtsgrundlagen einer rechtssicheren und kundenorientierten Produktberatung. Zudem geben sie für die Beratung und den Verkauf wertvolle Einblicke in Zielgruppenspezifika, Verkaufsansätze und Sales Storys. Natürlich führen die drei Gesellschaften auch in ihre jeweiligen GF-Produkte ein. Zu den Referenten zählen unter anderem die Bayerische-Vorstand Martin Gräfer, Dr. Michael Martin, Leiter Produktmanagement Leben der Nürnberger Versicherung, Philip Wenzel von der BSC Neutrale Allfinanz-Vermittlungs-GmbH und André Schröter, Vertriebskoordinator Leben Partnervertrieb der Gothaer.



Der Fachkonkress findet am 8. Oktober in Leipzig, am 10. Oktober in München, am 15. Oktober in Düsseldorf und am 17. Oktober in Hannover statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind limitiert. Details und Anmeldung unter https://warum-grundfaehigkeit.de/.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 Millionen Euro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltet und mehr als 700.000 Kunden betreut. Die Bayerische sieht sich als Spezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen, vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.



