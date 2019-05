Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) verliert heute um bis zu -7,80% auf 67,19 Euro. 5,68 Euro Kurswert lösen sich in Luft auf. Anleger dürfen allerdings weiter beruhigt sein: Die BASF-Aktien handeln heute ex Dividende. Am Freitag fand die Hauptversammlung statt und dort wurde die Dividende für 2018 in Höhe von 3,20 Euro je Anteilsschein beschlossen.

Die Dividende 2018 für das Geschäftsjahr 2017 hatte 3,10 Euro betragen. Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie ...

