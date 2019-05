Bonn (www.anleihencheck.de) - Bei einem weitgehend richtungslosen Handel veränderten sich die Renditen europäischer Staatsanleihen gestern kaum, so die Analysten von Postbank Research.Die Renditen 2-jähriger und 5-jähriger Bundesanleihen hätten jeweils um einen Basispunkt nachgegeben, 10-jährige Anleihen hätten unverändert bei 0,02% rentiert. In den USA sei die Rendite 10-jähriger Treasuries um 2 Basispunkte gefallen, obwohl der Stellenzuwachs am Arbeitsmarkt im April unerwartet stark ausgefallen sei. Andere Komponenten des Arbeitsmarktberichts würden allerdings auf einen moderaten Inflationsdruck hindeuten. Zudem sei der ISM-Index für den Dienstleistungssektor in den USA enttäuschend ausgefallen, so dass die Wahrscheinlichkeit höherer Leitzinsen aus Marktsicht weiterhin niedrig sei. (06.05.2019/alc/a/a) ...

