Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat RIB Software nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 14 auf 18,50 Euro angehoben. Hauptgrund für das Streichen des Kaufvotums sei die jüngste Rally der Aktie, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Erhebungen bei Bauunternehmen hätten derweil ergeben, dass die strukturellen Wachstumschancen für den Produzenten von Bau-Software intakt sind. RIB Software werde sowohl von den Bestandskunden als auch von neuen Abnehmern profitieren./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

