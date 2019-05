BERKSHIRE HATHAWAY/Warren Buffett melden 21,2 Mrd. $ Gewinn im Quartal. Das ist ein neuer Rekord in dieser Größe. Dazu passt als weitere Überraschung: Er investiert in AMAZON. Die Quote ist zwar nicht bekannt, aber allein die Tatsache genügt. Vor ca. 20 Monaten hatte er seine Quote bei APPLE erhöht und alle staunten. Wir ebenfalls. Doch es war genau richtig, denn bis zum Herbst letzten Jahres und dem damaligen APPLE-Spitzenkurs kletterte der APPLE-Kurs um mehr als 30 %. Was weiß Warren Buffett in Sachen AMAZON besser? Diese Wette ist nicht zu ignorieren.



Börsianer lesen Briefe aus unserem Hause unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!