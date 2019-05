Die Furcht vor einem Scheitern der Handelsgespräche ist am Montag mit voller Wucht an die Börsen zurückgekehrt. "Auf Twitter verkündete Donald Trump seine Unzufriedenheit über die Geschwindigkeit der Handelsgespräche mit China. Und damit wackelt jetzt das, was man den Finanzmärkten bislang nahezu täglich als etwas verkaufen wollte, was sehr gute...

Den vollständigen Artikel lesen ...