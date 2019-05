Berlin (ots) -



- Spitzenvertreter erfolgreicher Unternehmen und institutionelle Investoren an einem Tisch - Mehr als 25 deutsche Small und Mid Caps stellen ihre Investment-Highlights vor - Investoren bietet sich die Chance, über 25 deutsche Small und Mid Caps kennenzulernen - Mehr als 200 One-on-One-Gespräche erwartet



Bereits zum fünften Mal in Folge lädt das Kapitalmarktgeschäft der Quirin Privatbank zur Investorenkonferenz Quirin Champions ein. Ziel der Konferenz ist es, das Top-Management deutscher Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit Investoren aus dem In- und Ausland zusammenzuführen. Die Konferenz findet am 12. Juni 2019 von 10:00 bis 18:00 Uhr im Airport Conference Center (FAC1) am Flughafen Frankfurt/Main statt.



"Der Erfolg des Formates spricht für sich: Mehr als 150 One-on-Ones zwischen herausragenden börsennotierten Gesellschaften und internationalen Investoren allein im vergangenen Jahr zeigen den Bedarf an entsprechenden Formaten", erklärt Klaus Soer, Leiter Institutionelles Research der Quirin Privatbank AG. "In diesem Jahr gehen wir sogar von über 200 One-on-One-Gesprächen aus", so Soer weiter.



Hierbei präsentieren sich mehr als 25 deutsche Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit marktführenden Positionen in ihren jeweiligen Industrien aus wachstumsstarken und von der Quirin Privatbank beobachteten Branchen: Automotive & Mobility, Green Technology & Sustainability, Industry & Technology, Consumer Goods & E-Commerce, IT Software & Media sowie Real Estate & Financials.



Die Vorstände und Investor-Relations-Manager unter anderem folgender Unternehmen stehen Investoren in individuellen Gesprächen zur Verfügung:



- Automotive & Mobility: Dürr, Leoni, EDAG Engineering Group, NORMA Group, Paragon



- Green Technology & Sustainability: Encavis, Pfeiffer Vacuum Technology



- Consumer Goods & E-Commerce: Brüder Mannesmann, Francotyp-Postalia



- IT Software & Media: ADVA Optical Networking, EQS Group, euromicron, GFT Technologies, init innovation in traffic systems, Intershop Communications, PSI Software, Reply S.p.A., SNP Schneider-Neureither & Partner



- Real estate & Financials: Accentro, Aggregate Holdings, Aroundtown, CONSUS Real Estate, Grand City Properties, MBB, UBM Development, TTL Beteiligungs- und Grundbesitz



Die Veranstaltung wird von der Quirin Privatbank AG organisiert. Die Teilnahme ist für Investoren kostenlos und entspricht MiFID-II-Standards. Institutionelle Investoren können sich bei der Quirin Privatbank AG anmelden (equitysales@quirinbank.de).



Über die Quirin Privatbank AG:



Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von allen anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,4 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.



Ansprechpartnerin für die Medien:



Janine Pentzold Unternehmenskommunikation Quirin Privatbank AG Kurfürstendamm 119 in 10711 Berlin



Telefon: +49 (0)30 89021-336 E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.de