Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Villach/Fresach (pts016/06.05.2019/11:15) - Die 5. Europäischen Toleranzgespräche # ETG19 werden vom italienischen Sprachprofessor Maurizio Bettini von der Universität Siena eröffnet, der über die Ursprünge Roms bis zur Realität der Gegenwart referiert. "Heimat Fremde Erde - Wem gehört Europa?" ist das Motto des diesjährigen Toleranzforums, das vom 5. bis 8. Juni 2019 im Kärntner Bergdorf Fresach stattfindet. Informationen & Tickets auf: http://www.fresach.org Rund 40 Wissenschafterinnen, Dichtern und Denker kommen vor Pfingsten nach Kärnten, um sich über die das Thema Heimat auszutauschen. Was bedeutet Heimat und wer bedroht sie wirklich? Welche Veränderungen sind gut und notwendig, und welche müssen kritisch beobachtet werden? Welche Konzepte braucht es für die nächste Generation, und was muss verhindert werden? Droht der Ausverkauf von Grund und Boden oder der Verlust von Kultur und Naturerbe? Internationale Top-Referenten Unter den Referenten finden sich so anerkannte Persönlichkeiten wie der palästinensische Erzähler Salim Alafenisch, die libanesische Autorin Sonia Boumad oder der bulgarisch-österreichische Drehbuchautor Dimitré Dinev. Einen tiefen Einblick in die britische Seele verspricht der Literaturwissenschafter Rüdiger Görner, den österreichischen Zugang werden die Sozialwissenschafterin Brigitte Kratzwald, die Volkskundlerin Elsbeth Wallnöfer und die Raumwissenschafterin Gerlind Weber thematisieren. Mit dabei ist auch BMNT-Generalsekretär Josef Plank. Die Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft in Europa wird der Journalist und Buchautor Hans Jürgen Jakobs auf den Punkt bringen. Über die Auswirkungen des zunehmenden arabischen Tourismusaufkommens in Zell am See spricht die Sozialwissenschafterin Nadine Scharfenort aus Berlin. Warum Digitalisierung und neue Technologien trotz aller Bedenken eine große Chance für die Zukunft sind, thematisiert die Innovationsforscherin Petra Schaper-Rinkel. Tourismus, Toleranz & Wirtschaft Die Toleranzgespräche finden in der Pfingstwoche statt. Der Mittwoch 5. Juni wird dabei mit gleich zwei Veranstaltungen in Villach bestritten. In der "LIFE-TOUR '19" soll das Schwerpunktthema aus der Sicht von Jugendlichen behandelt werden (Vormittag), das Tourismusforum am Nachmittag ist der Frage gewidmet, wie Fehlentwicklungen verhindert werden können (Bambergsaal des ehemaligen Parkhotel Villach), am Abend folgt ein Empfang im Hotel Holiday Inn Villach. Das Toleranzforum zum Generalthema "Heimat Fremde Erde - Wem gehört Europa?" wird am 5. Juni um 9.00 Uhr von Maurizio Bettini in der Evangelischen Kirche Fresach eröffnet und mit Bürgerdialog, Referaten und Diskussionen im Museum Fresach fortgesetzt. Der Tag steht ganz im Zeichen der Menschenrechte, europäischer und biblischer Schöpfungsmythen. Lesungen, ein Jazz-Konzert mit Tonc Feinig und eine Sonderausstellung runden Donnerstag ab. Das Wirtschaftsforum am Freitag 7. Juni wird neben der Frage nach den globalen Machtverhältnissen in Europa ganz der "Ressourcenplanung 2020" und der "Region als stille Reserve" gewidmet sein, u.a. mit dem Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger. Da wird auch die Frage zu klären sein, welche Auswirkungen demographische Veränderungen auf Wirtschaft und soziale Sicherheitssysteme haben. Am Abend werden ausgewählte Start-ups und Gründer in einem Elevator-Pitch ihre Perspektiven für die Zukunft präsentieren. Terminhighlights: 5. Juni 2019: 9 bis 17 Uhr: Parkhotel Villach: Schülerforum - Tourismusforum / 19 Uhr: Empfang Holiday Inn 6. Juni 2019: 9 bis 18 Uhr: Museum Fresach: Toleranzforum / 19 Uhr: Tonc Feinig, Konzert 7. Juni 2019: 9 bis 18 Uhr: Museum Fresach: Wirtschaftsforum / 19 Uhr: Startup-Pitch 8. Juni 2019: 8 bis 11 Uhr: Gasthaus zum Wirt Fresach: Toleranzfrühstück Jetzt Tickets sichern! Die Europäischen Toleranzgespräche 2019 werden von zahlreichen Organisationen und Institutionen unterstützt, eine besondere Rolle spielen Stadt und Region Villach Tourismus, Außenministerium, Bundeskanzleramt und Europäische Union. Tickets sind ab 30 Euro unter der Ticket-Hotline 0699-11063656, übers Internet http://www.fresach.org oder via E-Mail an info@fresach.org erhältlich. Bisher erschienene Interviews mit Referenten der # ETG19 Schutz von Böden und Naturraum immer wichtiger https://www.pressetext.com/news/20190426001 Tourismus braucht Heimat-Klischees https://www.pressetext.com/news/20190419014 Görner: Großbritannien versteht Europa nicht https://www.pressetext.com/news/20190412002 Jakobs: Investoren übernehmen Europa https://www.pressetext.com/news/20190409001 Maurizio Bettini: Wandel Europas unvermeidlich https://www.pressetext.com/news/20190405002 Pressekontakt: Dr. Wilfried Seywald E-Mail: presse@fresach.org, Tel.: 0699-18114006 (Ende) Aussender: Denk.Raum.Fresach Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 699 18114006 E-Mail: presse@fresach.org Website: www.fresach.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190506016

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2019 05:15 ET (09:15 GMT)