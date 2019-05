Flughafen-Wien-HV GJ 2018 (1). Relativ gemütlich war die HV der Flughafen Wien AG am 3.5.19. Vor allem überschnitt sich diese HV höchstens mit der in Leopoldsdorf stattfindenden VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, die ich mir noch nicht näher angeschaut habe, da brauchte es eine klare Wahl und nicht den Versuch, zwei Hauptversammlungen gleichzeitig zu besuchen wie drei Tage zuvor. Die Wahl der zu besuchenden HV war aufgrund der Bereitstellung des Anreisemittels CAT jedenfalls einfach. Nur keinen Stress in aller Früh! In der CAT-Lounge bekamen wir ein tagesaktuelles Exemplar der Wiener Zeitung. Wie es der Zufall will, machte der Verkehrsclub genau an diesem Vormittag eine Umfrage über die Zufriedenheit mit dem CAT, "dauert nur 3 Minuten", die nette Dame hatte ja ...

Den vollständigen Artikel lesen ...