(shareribs.com) New York 06.05.2019 - Brent- und WTI-Rohöl liegen zum Wochenauftakt unter Druck. Die Ankündigung Washingtons, am Freitag die Zölle auf chinesische Importe massiv anzuheben, zieht die globalen Märkte nach unten. US-Präsident Trump hat am Sonntag via Twitter die unmittelbare Anhebung der Zölle auf chinesische Importe angekündigt. Im Rahmen dessen sollen die bestehenden Zölle von zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...