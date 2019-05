St. Gallen (ots) - Onlineshop und Website der stürmsfs AG aus

Goldach verschmelzen. Das Resultat: eine moderne und optisch

attraktive E-Business-Plattform entwickelt durch valantic CEC Schweiz

AG in Zusammenarbeit mit stürmsfs.



B2B-Branchen wie der Stahl- und Metallhandel befinden sich in

einer raschen digitalen Transformation. Die stürmsfs AG aus Goldach

gehörte zu den Vorreitern und ist bereits seit einigen Jahren im

Online-Metallhandel vertreten. Nun wollte das Unternehmen den

nächsten Schritt gehen und sowohl die Website als auch den Shop

auffrischen und modernisieren.



"Ein Fokusthema in unserer E-Business-Strategie war die

Verschmelzung von Website und Onlineshop", sagt Michael Thüler, CEO

von stürmsfs. "Die partnerschaftliche und professionelle

Full-Service-Kompetenz von valantic CEC Schweiz AG war ein

wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes."



Verschmelzung von Website und Shop



valantic unterstützt mit seinem Entwicklungsteam den

Mobile-First-Ansatz von stürmsfs. Er setzt eine einheitliche Website

voraus, die auch den Onlineshop integriert. Entscheidend dafür ist

ein modernes, responsives Design, das eine geräteunabhängige

Darstellung ermöglicht. Dadurch kann der Shop auf die gleiche Weise

vom Smartphone, Tablet und herkömmlichen Desktopcomputer aus bedient

werden.



"Durch die Verschmelzung von Website und Shop haben wir für

stürmsfs einen einheitlichen und frischen Auftritt entwickelt",

betont Reto Rutz, Geschäftsführer der valantic CEC Schweiz AG.

"Dadurch haben wir zugleich die technische Basis für eine zukünftige

App geschaffen. Sie ist der nächste Schritt in der

Mobile-First-Strategie von stürmsfs."



Zu dem erneuerten Shop gehört auch die Option "Track and Trace".

Sie gibt den Kunden eine Möglichkeit, die Bestellung von der

Herstellung bis zur Auslieferung zu verfolgen. Auch die Möglichkeit,

Merklisten und persönliche Profile zu erzeugen, sorgen für noch mehr

Kundenfreundlichkeit. Dadurch übernimmt die Plattform moderne

E-Commerce-Funktionen und ist für zukünftige zusätzliche Services

gewappnet.



Über stürmsfs



stürmsfs ist der führende Lieferant von Qualitätsprodukten aus den

Bereichen Stahl und Metall sowie Anbieter einer Vielzahl von Services

und Gesamtlösungen. Diese senken die Prozesskosten der Kunden bei der

Beschaffung, der Materialwirtschaft und der Logistik und verbessern

damit deren Wettbewerbsfähigkeit. Mit ihrem Hauptsitz in Goldach und

den Schweizer Standorten Arnegg und Härkingen sowie Klaus

(Österreich) und Krakovany (Slowakei) ist das Unternehmen gut

positioniert.



Über valantic



valantic ist die N°1 für Digitale Transformation und zählt zu den

führenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften

- mit über 800 Entwicklern und Beratern an 16 Standorten in der

DACH-Region. Das Competence Center CEC (Customer Engagement &

Commerce) an den Standorten St. Gallen, Wien, Mannheim und München

entwickelt digitale Lösungen für Kundenbeziehungen und Verkauf. Dazu

gehören aber nicht nur moderne Onlineshops oder ansprechende Designs:

Vielmehr werden die digitalen Kanäle als festen Bestandteil der

Unternehmensstrategie integriert, sodass sich das Business der Kunden

langfristig weiterentwickeln kann.

https://www.valantic.com/loesungen/customer-engagement-commerce/





Originaltext: valantic

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067689

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067689.rss2



Kontakt:

Barbara Benninger | +41 71 313 55 70 |

barbara.benninger@cec.valantic.com

valantic CEC Schweiz AG | Breitfeldstrasse 13 | 9015 St. Gallen |

www.valantic.com