Stockholm (pta023/06.05.2019/11:55) - Stockholm, 6. Mai 2019: Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) hat kürzlich das schwedische Fintech-Unternehmen Sprinkle AB erworben. Sprinkle AB erweitert die digitale Marketingstrategie der Stockholm IT-Ventures-Gruppe durch das Lancieren einer neue Website für ihre Markenbotschafterin Denise Lopez. Die entsprechende Vereinbarung wurde im April 2019 unterzeichnet. Denise Lopez zeichnet sich durch eine erfolgreiche Karriere als Sängerin, Songwriterin, Produzentin und DJane mit über 500.000 verkauften Alben aus. Denise hat mit Tourneen die ganze Welt bereist und ist dabei zum Beispiel zwei Mal im ausverkauften Tokyo Dome in Japan aufgetreten. Denise hat als einzige schwedische Künstlerin das Konzert von Michael Jackson in Göteborg eröffnet und hat als Vorgruppe von 50 Cent in Helsinki gespielt. Denise Lopez bringt sowohl ihre grosse Erfahrung als Unternehmerin und aus der Blockchain-Branche in die Gruppe ein, als auch ein globales Netzwerk von Investoren.



Die neue Website erhöht den Wert für Kunden und Aktionäre, indem hiermit die Basis für Cross-Sales-Aktivitäten zwischen den verschiedenen Angeboten der Gruppe geschaffen wird, die bereits ab Mai 2019 unmittelbar erste Umsätze erzielen werden.



"Sprinkle hat dank der kürzlich erfolgten Übernahme durch Stockholm IT Ventures eine sehr aufregende Entwicklungen erlebt. Mit dem Start der Webseite der Markenbotschafterin www.mainambassador.com baut Sprinkle sein globales Netzwerk und sein Fintech-Ecosystem weiter aus, um den globalen Investmentmarkt zu erreichen und seine Produkte in den Bereichen Finanzen und Investmentoptionen zu digitalisieren. Sowohl Sprinkle als auch Stockholm IT Ventures freuen sich, Denise Lopez als Markenbotschafterin gewonnen zu haben. ", sagt Ian Cassiman, CEO von Sprinkle AB.



"Stockholm IT Ventures hat Sprinkle AB unter anderem für diese Stärken im Bereich Marketing- und Netzwerkmanagement erworben. Die Lancierung eines globalen Botschafter-Netzwerks, der Website von unserer neuen Markenbotschafterin Denise Lopez ist genau das Marketing und Branding, das erforderlich ist, um Stockholm IT Ventures voran zu bringen.", sagt Bert Scheen, CEO von Stockholm IT Ventures AB.



Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Kürzel SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen ist auf saubere und effiziente, kostengünstige Energiegewinnung, Kryptowährung, Produktion und verwandte FinTech- und Blockchain-Technologien spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.stockholmit.co. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: Stockholm IT Ventures AB, Bert Scheen, bert.scheen@stockholmit.co



Aussender: Stockholm IT Ventures AB Adresse: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: + 46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stockholmit.co Website: www.stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



