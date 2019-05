Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Dank eines starken Neugeschäfts des Leasing-Spezialisten habe dieser eine gute Gewinn- und Verlustrechnung vorgelegt, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Operativ scheine Grenke auf einem guten Weg zu sein. Im zweiten Quartal werde sich zeigen, wie erfolgreich das Unternehmen im italienischen Markt Verträge abschließt./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-05-06/12:25

ISIN: DE000A161N30