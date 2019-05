Wattwil (ots) - Die Zahlungslaune der Schweizer beim Online-Dating

ist bestens. Mit einem neuen Rekordhoch von über CHF 41 Millionen

Umsatz feierte die Branche das Jahr 2018. Das ergab die aktuelle

Marktstudie des Verbraucherportals Singleboersen-Vergleich.ch.



Exakt CHF 41.1 Millionen Umsatz lautet das Abschlussergebnis in

der Schweizer Online-Dating-Branche, welche von 2013 bis 2018 mit

einem Umsatzplus von 17 Prozent brilliert. Die steigenden

Nutzerzahlen spülen mehr und mehr Schweizer Franken in die

Online-Dating-Landschaft und damit auch mehr Umsatz und Gewinn in die

Taschen der Anbieter.



Beim Kampf um die Vormachtstellung in der Schweizer

Online-Dating-Branche haben hochpreisige Partnervermittlungen wie

Parship und ElitePartner definitiv die Nase vorne: Parship & Co. sind

für rund die Hälfte des Branchenumsatzes verantwortlich und liefern

ihren Premium-Mitgliedern regelmässig und zuverlässig neue

Partnerschaften. Bei Kontaktanzeigen-Portalen hat sich hingegen

sowohl der Umsatz als auch die Zahl der aktiven Nutzer halbiert.



"Kaum jemand ist mehr bereit, für Mittelklasse-Anbieter wie

LoveScout24.ch 70 Schweizer Franken im Monat auszugeben. Entweder

wollen die Schweizer kostenlos nach einem Partner suchen oder greifen

dafür richtig tief in die Tasche!", erklärt Daniel Baltzer,

Geschäftsführer des Verbraucherportals Singleboersen-Vergleich.ch.



Die Nutzer, die kein bis kaum Geld für die Partnersuche ausgeben

wollen, wandern zu den günstigen Dating-Apps ab. Die hierdurch stetig

wachsende Mitgliederzahl führt zu steigenden In-App-Käufen: Durch die

Fülle an neuen Nutzern kaufen immer mehr Singles optionale

Aufmerksamkeitsfunktionen (Superlikes, Nachrichten, Anzeige in den

VIP-Suchergebnissen) um ihre Flirt- und Datingchancen zu erhöhen.



