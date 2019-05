Die besten Fachhochschulen des Landes finden sich ausgerechnet dort, wo auch die Spitzen-Unis ihre Heimat haben. Dennoch gibt es auch ein paar Aufsteiger in Ranking.

Was für Universitäten gilt, kann für Fachhochschulen (FH) nicht falsch sein. Das zeigt sich auch beim jährlichen WirtschaftsWoche Hochschul-Ranking. So gibt es wie bei den Unis auch bei den Fachhochschulen keine Senkrechtstarter, dafür einige gute Institutionen, die jedes Jahr ein bisschen besser werden. Ganz vorne: Die Hochschulen aus München und Aachen - wo auch die besten Unis des Landes sitzen. Die FH Aachen siegt in den Kategorien Elektrotechnik und Maschinenbau, die Hochschule München aus dem Westen der Millionenstadt siegt in den Feldern Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Rund 650 Personalverantwortliche fragte die Beratungsfirma Universum exklusiv für die WirtschaftsWoche, von welchen Hochschulen sie in verschiedenen Fächern am liebsten ihre Mitarbeiter rekrutieren - und auf welche Kriterien sie dabei besonders achten. Die Befragten verteilten sich auf alle Branchen, und kommen unter anderem aus Banken, der Chemieindustrie, dem Handel oder der Telekommunikationsbranche. Sie rekrutieren Mitarbeiter für kleinere Firmen ab zehn bis zu Konzernen mit mehr als 1000 Beschäftigten. Insgesamt stellte Universum dabei fest, dass das Ansehen von Fachhochschulen dem der Universitäten bereits sehr nahekommt: "Einen großen Unterschied zwischen FHs und Universitäten sehen wir nicht", sagt Universum-Expertin Claudia Müller. "Aber auf der Suche nach Mitarbeitern in Führungspositionen greifen Arbeitgeber per se eher auf Absolventen zurück, die mindestens einen Master-Abschluss haben, vorzugsweise von einer Universität."

