Die Aktien von Daimler (WKN: 710000), Volkswagen (WKN: 766403) und BMW (WKN: 519000) sind am Montag die großen Verlierer. US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer überraschenden Ankündigung für Bewegung am Finanzmarkt. Er plant, die Zölle für chinesische Waren noch in dieser Woche zu erhöhen. China erwägt den Abbruch der Handelsgespräche.

Das erste Quartal stand bei Volkswagen unter dem Eindruck neuer Produktvorstellungen. Der neue Jetta feierte Weltpremiere und VW stellte die Studie zum ersten rein elektrisch angetriebenen Fahrzeug des Konzerns, dem Audi e-tron, vor. Heute ist die VW-Aktie etwas überraschend mit der größte Verlierer auf dem Börsenparkett, das Papier handelt bei einem Minus von -4,01% bei 153,86 Euro.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz. Kurswechsel von twitterndem Trump - China erwägt Abbruch der Gespräche ….of ...

