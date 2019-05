RCM Beteiligungs AG mit dem erwartet guten Start in das Geschäftsjahr 2019 DGAP-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis RCM Beteiligungs AG mit dem erwartet guten Start in das Geschäftsjahr 2019 06.05.2019 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die RCM Beteiligungs AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 einen Konzerngewinn vor Steuern (HGB, nicht testiert) in Höhe von 3,45 Mio. Euro (Vorjahresquartal 2,33 Mio. Euro) erzielt, wobei der ausgewiesene Gewinn im Wesentlichen auf den im Vorjahr bereits beurkundeten und im ersten Quartal 2019 nun abgewickelten Immobilienverkaufstransaktionen basiert. So sind im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die stillen Reserven, die im Rahmen des durch eine der Konzerngesellschaften bereits im Geschäftsjahr 2018 erfolgten und gemeldeten Verkauf eines Wohn- und Geschäftshauskomplexes im Volumen von 9.8 Mio. Euro offengelegt wurden, in der erwarteten Höhe gewinnwirksam geworden. Die Größe dieses veräußerten Objektes und die Höhe der durch dessen Verkauf nun aufgedeckten stillen Reserven lassen angesichts ihres Einmalcharakters eine Vergleichbarkeit mit den Geschäftszahlen der Vorjahresperiode nicht zu. Die Konzernumsatzerlöse erreichten unter Einbeziehung der nun erfolgreich abgewickelten Verkaufstransaktionen des Vorjahres nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2019 12,77 Mio. Euro (Vorjahresperiode 12,13 Mio. Euro). In diesen sind Umsatzerlöse aus Immobilientransaktionen in Höhe von 12,09 Mio. Euro (Vorjahresquartal 11,30 Mio. Euro) und Erlöse aus der Vermietung eigener Bestände in Höhe von 0,45 Mio. Euro (Vorjahresquartal 0,64 Mio. Euro) enthalten. Die in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres nochmals deutlich gesunkenen Hausbewirtschaftungskosten in Höhe von nun nur noch TEUR 47 (Vorjahresquartal TEUR 106) sind überproportional stark zurückgegangen und haben den durch die aktive Verkaufstätigkeit bedingten Rückgang der Kaltvermietungserlöse teilweise wieder ausgeglichen. Im laufenden Geschäftsjahr hat die RCM Beteiligungs AG inzwischen eine mehr als 1.500 m² umfassende und in guter Lage befindliche Immobilie, die erhebliches Mieterhöhungspotenzial sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten bietet, neu erworben. Der konzernweite Zinssaldo hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 erheblich verbessert. So stehen inzwischen den Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 224 (Vorjahresquartal TEUR 438) Zinserträge in Höhe von TEUR 196 (Vorjahresquartal TEUR 139) gegenüber, die vor allem aus dem in den letzten Geschäftsjahren mit diversen High-Yield-Anleihen deutlich ausgeweiteten Anleiheportfolio resultieren. Der Konzernzinssaldo konnte innerhalb eines Jahres damit von TEUR 299 auf nur noch TEUR 28 reduziert werden. Auf die Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG sind Gewinnbeiträge aus der Abwicklung von Immobilientransaktionen nicht entfallen, sodass deren Geschäftsentwicklung im ersten Quartal ruhig verlaufen ist. Da die Dividenden der Tochtergesellschaften erst nach den im weiteren Jahresverlauf noch stattfindenden Hauptversammlungen zufließen, wird als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Einzelgesellschaft nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2019 ein Ergebnis in Höhe von - TEUR 160 (Vorjahresperiode + TEUR 184) ausgewiesen. Das Amtsgericht Stuttgart hat auf Antrag der Gesellschaft Herrn Rechtsanwalt Dr. Matthias Breucker als Nachfolger des, wie bereits mitgeteilt, leider im März diesen Jahres verstorbenen Mitglieds des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herrn Peter Weiss, bestellt. Herr Dr. Breucker ist Mitinhaber der Rechtsanwaltskanzlei Wüterich Breucker GbR, Stuttgart und ist für diese u.a. in den Spezialgebieten Wirtschafts- und Immobilienrecht tätig. Aufsichtsrat und Vorstand der RCM Beteiligungs AG freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Breucker und sind sich sicher, dass Herr Dr. Breucker mit seiner Berufserfahrung als Rechtsanwalt die Tätigkeit des Aufsichtsratsgremiums fachkundig unterstützen wird. Nach der erfolgten Neubestellung von Herrn Dr. Breucker kann nun auch die Festlegung des Termins der Hautversammlung der RCM Beteiligungs AG zeitnah erfolgen. RCM Beteiligungs AG Der Vorstand Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den 14.5.2019 vorgesehene Mitteilung zum Quartalsabschluss der Gesellschaft vorgezogen. Über die RCM Beteiligungs AG: Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY). Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Reinhard Voss
Vorstand
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: 07031-4690964, mobil: 0172-4892740
reinhard.voss@rcm-ag.de 