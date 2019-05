Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Societe Generale von 25,90 auf 27,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Quartals hob Analyst Jacques-Henri Gaulard seine Gewinnprognosen bis 2021 in einer am Montag vorliegenden Studie an. Er vertraue damit darauf, dass die Maßnahmen im Bereich globales Banking und Anlegerlösungen (GBIS) und in Osteuropa Früchte tragen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-05-06/13:31

ISIN: FR0000130809