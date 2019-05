Berlin (ots) -



Das YOU Summer Festival bietet Schulklassen ein besonderes Exkursionsformat und bündelt unterrichtsrelevante Inhalte mit den Lebensrealitäten von Jugendlichen.



Das YOU Summer Festival bietet am Schulklassentag interaktive Wissensvermittlung statt Frontalunterricht für Klassen an. Am Freitag, 24. Mai stehen interessierten Schulklassen 26 Themenschwerpunkte aus den Bereichen Future's Space, Sports Corner, Action Pool, Studio DIY, Dance Hall, Lifestyle District und Beauty Bar zur Auswahl. Die 30- bis 60-minütigen Einheiten sind nach erfolgter Buchung durch die Lehrkraft exklusiv der jeweiligen Klasse vorbehalten und die Inhalte dem Anspruch der Schülerschaft angepasst. Hier wird Wissen nicht frontal, sondern interaktiv vermittelt und ist ausgerichtet an den Lebenswelten junger Leute. Die Zeit vor und nach dem Themen-Input kann individuell gestaltet werden. Den Jugendlichen stehen dazu alle Bereiche des YOU Summer Festivals zur Verfügung.



Rahmenbedingungen



Anmeldungen für die jeweilige Exkursion bitte bis zum 17. Mai 2019 unter Angabe von Exkursionsnummer, gewünschter Uhrzeit sowie Ausweichzeit, Anzahl der Schüler und Kontaktdaten der betreuenden Lehrkraft per E-Mail an: you@messe-berlin.de. Die Voraussetzung für die Teilnahme an den Exkursionen ist ein gültiges YOU Schulklassenticket. Schulklassentickets können hier online erworben werden. Das ausführliche Exkursionsangebot finden Sie hier online. Weitere Informationen für Lehrkräfte sind hier online verfügbar.



Teacher's Lounge - Das andere Lehrerzimmer



Die Teacher's Lounge ist das etwas andere Lehrerzimmer im Palais direkt am Eingang des YOU Summer Festivals. Es ist ein Rückzugsort für Lehrkräfte mit Erfrischungsgetränken und der Möglichkeit sich weiterzubilden sowie untereinander fachlich auszutauschen. Über 40 Aussteller stehen in diesem Bereich mit nützlichen Informationen rund um die Themen Unterricht, Schule und Bildung bereit. Eine Liste aller Aussteller der Teacher's Lounge des YOU Summer Festivals 2019 ist hier online hierverfügbar. Hier ein Auszug:



Die TEEKAMPAGNE schenkt in der Teacher's Lounge frisch aufgebrühte Bio-Tees aus. Am Stand wird über das besondere Handelskonzept informiert. Im schulischen Kontext kann die TEEKAMPAGNE - vor über 30 Jahren an der FU Berlin als Theorie-Praxis-Modell gegründet - als lebendiges und anschauliches Beispiel für ein sozial und ökologisch nachhaltiges Wirtschaftsmodell eingesetzt werden. Gerne werden Lehrkräfte bei entsprechenden Projekttagen oder Unterrichtsvorhaben unterstützt.



Die Fairtrade-Schools-Kampagne von TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland) stellt ihre Unterstützungsangebote vor. Lehrkräfte können sich an dem Stand darüber informieren, wie auch ihre Schule zu einer Fairtrade-School wird und wie sich Schülerinnen und Schüler für fairen Handel begeistern lassen.



Deutsche Geschichte interaktiv und spielerisch vermittelt: Das DDR Museum zeigt das Leben in der DDR mit all seinen Facetten. Das DDR Museum bietet Zeitzeugengespräche und Führungen an, die gern an das Vorwissen der Schüler oder an gewünschte thematische Schwerpunkte angepasst werden. Kostenlose Quizfragebögen ermöglichen den Schülern eine eigenständige Auseinandersetzung mit der Ausstellung. nineties berlin, das neue Highlight für Ausflüge und Klassenfahrten nach Berlin. Die Ausstellung zeigt das Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer. Jup! Berlin & Medienbildung für GUTE SCHULE informieren ganztägig über ihre Arbeit, bieten Medien zum Ausprobieren an und stellen Medienprojekte im Unterrichtskontext vor. Ziel des Förderprogramms ist die nachhaltige Gestaltung von Bildungspartnerschaften, um eine zeitgemäße, an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen orientierte Medienbildung zu ermöglichen.



Lehrkräfte für Medienkompetenzförderung befähigen und begeistern ist das Ziel von DigiBitS - Digitale Bildung trifft Schule. Mit einem Materialpool, Unterrichtskonzepten und Workshops begleitet das Bildungsprojekt von DsiN Partnerschulen auf dem Weg, die digitale Bildung in den Fachunterricht zu integrieren.



Das Online-Beratungsangebot von Jugendnotmail.Berlin holt Kinder und Jugendliche dort ab, wo sie sind: im Netz - vertraulich, kostenlos, niedrigschwellig und selbstbestimmt. Die Kooperation mit dem Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V. ermöglicht es, Kompetenzen in der Online-, telefonischen und persönlichen Beratung zu bündeln und eine optimale Ergänzung der Kinder- und Jugendhilfelandschaft anzubieten.



Aktive Fredsreiser - Travel for Peace bietet Ausflüge für Schulklassen nach Norwegen an. Der Besuch im norwegischen Stetesdal kann als gesamter Schulausflug oder als Teil einer großen Rundreise gebucht werden.



Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. stellt ihre nationalen und internationalen Freiwilligendienste vor. Neben Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilligen Sozialem Jahr (FSJ), Freiwilligem Ökologischem Jahr (FÖJ), Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) wird auch das weltwärts-Programm als entwicklungspolitischer Freiwilligendienst präsentiert. Die geförderten Dienste sind als Lerndienste angelegt und dienen beispielsweise dazu, erste Arbeitserfahrungen zu sammeln, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, Sprachkompetenzen zu verbessern und bieten gleichzeitig die Möglichkeit einen Beitrag in einem lokalen Sozialprojekt zu leisten.



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.



Über das YOU Summer Festival



Vom 24. bis 26. Mai 2019 verbindet die YOU in Berlin zum 21. Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Hier treffen Jugendliche ihre Social Media Idole live, probieren die neusten Trendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Erstmalig in diesem Jahr erwartet die Jugendlichen mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriege an Social Media Stars. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik und Sport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. Veranstalter ist die Messe Berlin.



