München (ots) - Vergangenes Wochenende war der Twitter-Account der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) einige Stunden gesperrt. Wegen eines Tweets, der zwar belanglos und geschwätzig ist aber definitiv nichts Strafbares oder Beleidigendes enthält. Natürlich sprangen Frau Chebli sofort einige Parteikollegen bei, an vorderster Front Außenminister Maas und Parteichefin Nahles.



Bemerkenswert ist dies vor allem bei Herrn Maas. Hat er doch als Justizminister das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Netz-DG) maßgeblich vorangetrieben. Und auch wenn die Sperrung des Twitter-Accounts nicht unmittelbar auf das Netz-DG zurückzuführen ist, so muss doch festgehalten werden, dass Herr Maas zusammen mit Union und SPD für das derzeitige Zensur-Klima unmittelbar verantwortlich ist.



Die Bayernpartei hat das Netz-DG und andere Zensur-Maßnahmen immer abgelehnt. Entsprechend der Kommentar des Landesvorsitzenden, Florian Weber: "Nun hat die Politik ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. Erstaunlich sind dann doch die empörten Reaktionen aus Berlin.



Dies lässt nur zwei möglich Schlüsse zu: Entweder ist es der Berliner Politik nicht möglich, die Folgen ihres Handelns abzuschätzen. Oder - und das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher - die Damen und Herren wünschen für sich eine Sonderbehandlung, die sie über das gemeine Volk erhebt. Es scheint, dass sie beginnen, der medialen Hofberichterstattung Glauben zu schenken.



Für die Bayernpartei gilt: Im Zweifel für die Freiheit! Die freie Meinungsäußerung ist Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Dass dabei manchmal Grenzwertiges oder auch Beleidigendes zu ertragen ist, ist nicht schön. Aber für den Preis der Freiheit zumutbar."



