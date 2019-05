EILT: Ihre 400%-Gewinnchance - Wettbewerber 5-fach höher bewertet

Anzeige



Total Recall wird Realität -



Die FIFA ist mit am Bord und Sie können bis zu +400% kassieren Sicherheitslösungen für Fußballstadien erobern den Weltmarkt. Ein FIFA-Boss ist mit von der Partie und arbeitet zusammen mit einem NHL-Teameigner und Stadionbesitzer daran, die Zugänge zu ihren Arenen zu sichern. Liebe Leser, Als erster Börsendienst startet der - Tenbagger Report -> www.Tenbagger-Report.de <- heute die offizielle Berichterstattung über eine extrem heiße Aktienstory eines Fußballstadion-Sicherheitswertes. Die Aktie von Liberty Defense (WKN:A2PG58) ist erst seit wenigen Tagen an der Börse notiert. Vermutlich haben Sie von dieser Aktie bisher noch nie etwas gehört und sind kurz davor "weiterzuklicken"? Das wäre keine gute Idee! Können Sie sich leisten, potenzielle Gewinne von bis zu +400% zu verschenken?! +++ Heißer Vervielfachungskandidat +++ Ich garantiere Ihnen: Wenn Sie sich jetzt nur 5 Minuten mit dieser einmaligen Chance befassen und diesen Artikel bis zum Ende lesen, werden Sie die Aktie nicht nur kaufen, sondern möglicherweise einen +400% Gewinn erzielen. Dieses Gewinnpotenzial haben wir nicht ausgewürfelt. Das ist das Gewinnpotenzial, das sich aus dem Vergleich mit einem ähnlichen, bereits börsennotierten, Vergleichsunternehmen ergibt. Ihnen würde vor allem aber auch wichtiges Hintergrundwissen, zu einem ultraspannenden Sektor entgehen, der Ihnen in den nächsten Jahren wirklich exorbitante Renditen in Ihr Depot bringen könnte. Der Lauf der Zeit lässt sich nicht mehr aufhalten

Viele der neuen technischen Veränderungen sind unmerklich und tief in unseren Alltag eingedrungen, sodass wir das kaum noch wahrnehmen. Für Sie und mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wollen Sie in Zukunft lieber sicher arm oder mit "Sicherheit" reich werden? Für Sie und mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Werden wir den Trend verschlafen, so wie viele Anleger das Internet verschlafen und riesige Kursgewinne bei den Marktführern wie Amazon, Google oder Facebook verpasst haben?!

Oder verdienen wir zusammen Geld mit einer neuen Entwicklung. Einer Kerntechnologie, die das Leben im nächsten Jahrzehnt entscheidend verändern wird.

Ein Zyniker könnte sagen: Es lässt sich nicht mehr aufhalten, also verdienen wir doch Geld damit. Als ein Mensch, der an das Positive glaubt: Sehe ich die vielen Vorteile, vor allem in Bezug auf unsere Sicherheit. Sie hören natürlich nicht zuerst von der Geschichte. Die Aktie wurde mir vor wenigen Tagen von einem der best vernetzten Investoren aus Kanada mitgebracht. Zudem wurde mir der Wert von einem steinreichen Investor nahegelegt. WKN: A2PG58 - ISIN: CA53044R1073 -

Symbol (Toronto) SCAN Einige der reichsten der Reichen investieren hier Tatsächlich investieren einige der reichsten der Reichen in die Aktien von Liberty Defense Holdings (WKN: A2PG58). Mitbegründer ist ein Geschäftsmann, dessen Ölfirma für 600 Mio. US$ vom Öl-Multi Hess übernommen wurde und der voll von der Zukunft von Liberty Defense überzeugt ist und hohe Summen auf die Aktie setzt. Eine Gruppe wohlhabender Anleger finanzierte das Unternehmen vom Start an. Der auf wohlhabende Anleger spezialisierte Broker Canaccord ist ebenfalls mit von der Partie: "Liberty Defense Holdings hat einen schnellen Entwicklungszeitplan für die Produkteinführung festgelegt. Ziel ist es, bis Juni 2019 den Prototypen fertig zu haben, bis Februar 2020 die Zertifizierung der Federal Communications Commission zu erhalten und bis Juni 2020 die Produktion in den USA und Kanada aufzunehmen." Der Vizepräsident der FIFA und ein einflussreicher NHL Teameigner könnten "alle" Türen öffnen Mit Victor Montagliani ist der Vizepräsident der FIFA höchstpersönlich, von der weltweit wichtigsten Fußballvereinigung, ein wichtiger Berater und könnte mit seinem weitreichenden globalen Netz aus Kontakten, der Sicherheitsfirma Liberty Defense, die Türen für die weltweiten Turniere der FIFA öffnen. Liberty Defense konnte sogar schon den nächsten sportbegeisterten Enthusiasten als weiteren Berater und "Beta-Kunden" gewinnen. Ein Mann der ebenfalls voll an die Zukunftsperspektiven glaubt. Mit Francesco Aquilini ist sogar der berühmte Eigentümer des auch bei uns sehr bekannten NHL-Eishockeyteams Vancouver Canucks ebenfalls ein entscheidender Schlüsselberater und Türöffner. Aquilini und Montagliani können Liberty Defense bei nahezu allen Sportstadien dieser Welt ein eine aussichtsreiche Position bringen. Es geht um Zugangskontrollen in Stadien

Jede Woche kommen Zehntausende Fußballfans zu Veranstaltungen, wie sie ein Freund von mir in Lissabon kürzlich besuchte. Wäre es nicht toll, stets mit gutem Sicherheitsgefühl im Stadion die Spiele zu verfolgen? Tatsächlich ist die Sicherheit im Stadionbereich ein großes Thema bei allen Fußballvereinen, Football- oder Eishockeyteams, rund um den Globus. Liberty Defense profitiert vom Wachstunssektor - Sicherheitskontrollen - in Event-Arenas und Sportstadien. Doch speziell was Stadien betrifft hat Liberty Defense mit einem FIFA-Offiziellen und einem NHL-Teameigner gleich zwei Asse im Ärmel, damit die Kommerzialisierung schnellstens von der Hand geht. Der Markt für Stadionsicherheit ist mehr als nur ein lukrativer Nischenmarkt. Weltweit gibt es laut Angaben von World of Stadiums fast 5.000 namhafte Sportstadien weltweit in insgesamt 224 Ländern.

Die UEFA und andere Verbände halten mittlerweile sogar Konferenzen ab, die sich nur um das Thema Stadionsicherheit drehen und haben hierzu ein Sicherheitsgremium einberufen, das Wege erkunden soll, die Sicherheit in den Stadien zu erhöhen, ohne den Spaß und das Vergnügen der Fans zu torpedieren. Doch damit nicht genug: Es fließt auch das Know-How und die Verbindungen von unglaublich namhaften und einflussreichen Managern in das Unternehmen. Vorstand und Aufsichtsrat von Liberty Defense, sind nicht "irgendwer", sondern es sind Spitzenmanager, die in höchsten Rängen, für Weltkonzerne wie den japanischen Elektronikriesen Panasonic oder den an der Börse mit

50 Mrd. US$ Rüstungskonzern General Dynamics tätig waren. Diese Persönlichkeiten würden sich sicher nicht für einen Small-Cap interessieren, wenn sie nicht davon überzeugt wären, das hier ein potenzieller Marktführer, zumindest im Stadionsektor. Jeder Stadionbesucher wird automatisch im Eingangsbereich "gescannt". Entdeckt das System eine Gefahr, schlägt es Alarm und Sicherheitskräfte oder die Polizei wird alarmiert. Traditionelle Personenkontrollen, die anfällig für Fehler sind, entfallen dabei gänzlich. Konkret ist man auf dem Weg zur Vermarktung und Umsatzerzielung schon außerordentlich weit. Liberty Defense besitzt bereits eine Absichtserklärung mit der „Rogers Arena“, für einen Betatest seiner Technologie und ich bin sicher, dass noch weitere Stadien hinzukommen werden. Schon allein die Spitzenkontakte zu Stadien- und Teambesitzern sowie zur FIFA sollten das ermöglichen. Doch die heutige Aktienvorstellung soll nicht den Eindruck erwecken als würde sich alles um Fußball und Sportstadien drehen.

Total Recall wird nach 30 Jahren zur Realität Bestimmt kennen Sie den Film "Total Recall", mit Arnold Schwarzenegger? In einer Szene werden die Passanten von einem kaum wahrnehmbaren "Scanner" auf Waffen hin durchleuchtet. Was 1990 noch als Science Fiction Idee galt, wurde mittlerweile von Professoren des MIT Labs in den USA, einer Kaderschmiede für Hightech- bis zur Marktreife entwickelt. Die Rede ist von einem speziellen "Radarsystem", das in Zukunft Eingänge zu Fußballstadien, Sportstadien oder Event-Arenen sichern kann. Ein Ausschnitt aus dem Kinofilm zeigt, wie die damalige Fiktion heutzutage Wirklichkeit geworden ist. Quelle: Screenshot Film Total Recall Total Recall im Verhältnis zum Waffendetektor von Liberty Defense Unsichtbarer Scan schützt Ihre Privatsphäre. Quelle: Unternehmenspräsentation Das HEXWAVE System sieht aus wie aus dem Film Total Recall. Mit dem entscheidenden Unterschied: Es ist echt und funktioniert! Das HEXWAVE System funktioniert dabei wie eine unsichtbare Sicherheitsschranke. Schon vor dem passieren der Schranke, werden alle Personen "gescannt" und mittels eines 3D-Imagingverfahrens und

KI-Datenabgleichs ausgewertet, um Bedrohungspotenziale zu identifizieren. Die Technologie wurde in 5 Jahren vom MIT Lincoln Lab entwickelt, einem Arm der Massachusetts Information Technology Uni. Das ist eine der renommiertesten Unis für IT-Technologien in den USA, die führend in vielen Bereichen wie der Sicherheitstechnik ist. Bevor ich mir jetzt die Finger wund schreibe, schauen Sie sich das System am bestem mal bei Youtube live in Aktion an: Liberty Defense WKN: A2PG58 -

ISIN: CA53044R1073 -

Symbol (Toronto) SCAN Die geniale Lösung schützt Ihre Privatsphäre Dieses System ist so genial, dass es alle bisherigen Lösungen in den Schatten stellt. Es arbeitet mit 3D-Bildgebungsverfahren und Künstlicher Intelligenz. Menschensammlungen in hochfrequentierten Bereichen werden gescannt und das System schlägt Alarm, sobald ein „Waffenträger“ identifiziert wurde.



Großer Pluspunkt: Das HEXWAVE System kann sichtbar oder unsichtbar installiert werden und arbeitet ohne den Ablauf des Alltags und den Menschenfluss zu stören. Menschenmassen werden in Echtzeit über alle Eingänge gescannt und Bedrohungen in Form von traditionellen und improvisierten Waffen, sowohl metallischen als auch nichtmetallischen (Schusswaffen, Messer, Bomben …) erkannt. HEXWAVE kann an allen Eingängen zu öffentlichen Bereichen installiert werden, die stark von Menschen frequentiert werden. Sie denken vielleicht an Video-Überwachungen und Gesichtserkennung, um Gefahrenpotenziale abzuwehren? George Orwells Überwachungsstaat aus „1984“ lässt grüßen. OK, kann funktionieren, doch es bedeutet einen Einschnitt in die Privatsphäre (!!!) Der "Scanner" von Liberty Defense arbeitet schnell, direkt und unaufdringlich. Der revolutionäre Waffendetektor, den die kanadische Liberty Defense entwickelte, löst das Problem, denn er arbeitet nicht mit Videokameras, sondern mit Radarwellen. Ihre Privatsphäre bleibt geschützt und das Schamgefühl der zu scannenden Personen bleibt unberührt. Gleichzeitig bietet es ein beispielloses Maß an Sicherheit. Das Umsatzpotenzial ist gewaltig Es gibt Dutzende Sektoren, Hunderte Einsatzbereiche und Tausende Punkte, wo das HEXWAVE System installiert werden kann. Würde nur jeder 10. mit einem "Eingangskontroll-Scanner" versehen, wie ihn Liberty Defense vermarkten möchte, zu einem geschätzten Preis von ungefähr 100.000 US$, wären das schnell zweistellige Millionensummen, die dabei fließen könnten. Sicherheitsaktien sind längst ein Investmenttrend. Vergleichsunternehmen werden bis zu 4,6-Mal höher bewertet Digital Ally (NASDAQ:DGLY) produziert und verkauft digitale Video-Imaging und Speicherprodukte für den Einsatz in den Bereichen Strafverfolgung, Sicherheit und kommerzielle Anwendungen in den USA und international. Resultat: In den letzten 12 Monaten stieg der Kurs +100%. Patriot One Technologies (Toronto:PAT) ist ein Riesenerfolg an der kanadischen Börse. Der Kurs stieg in den letzten 5 Jahren +1.000%. ​ Die Marktkapitalisierung lag zuletzt bei bis zu 387 Mio. CA$. Heute liegt sie stabil bei 286 Mio. CA$ und das obwohl Patriot One noch keine wesentlichen Umsatzziele erreicht hat. Wahrscheinlich ist das nicht einmal übertrieben, denn Experten scheinen offenbar sehr genau zu wissen, in welcher Größenordnung eine Basistechnologie für Sicherheit im 21. Jahrhundert bewertet sein sollte. Schauen Sie mal, wie der Markt sich in den kommenden Jahren nur in den USA entwicklen soll.



Ein Multimilliardenmarkt, mit über 5 Mrd. US$ Umsatzpotenzial, das auf 7,5 Mrd. US$ wächst. Quelle: Unternehmenspräsentation Das eröffnet enorme Kursphantasie für Liberty Defense Liberty Defense weist noch immer eine Marktkapitalisierung von 62 Mio. CA$ auf.



Das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, die voraussichtlich bis in wenigen Monaten alle wichtigen Funktionstests der Alpha und Betatestphase abgeschlossen hat und zusammen mit der vorausliegenden FCC-Zertifizierung, ab Anfang 2020 erfolgreich vermarktet werden könnte.

Verglichen mit der Technologie und in Bezug auf die bevorstehende Erschließung von Umsatzpotenzialen und vor allem im direkten Vergleich zu Patriot One, ist das eine günstigere Bewertung. Die Aktie wird demnach fast 5-Mal günstiger bewertet, was ein immenses Kurspotenzial – bis zu +400% – impliziert, nur um mit dem direkten Vergleichswert gleichzuziehen. Schon heute ist der Wunder-Waffendetektor ein in Medien gefeierter Superstar

Anerkannte Fachmagazine für Technologie- und Sicherheitslösungen, sind von dem neuen System begeistert und berichteten von der neuen Lösung:

Forbes schreibt: Neue Technologie aus dem MIT könnte "Mass-Shooters" erkennen.

American Security Today schreibt: Werden Bahnhöfe und Flughäfen der Zukunft von der KI kontrolliert? Sie steigen jetzt ganz am Anfang einer Erfolgsstory ein

Sie können die Liberty Defense-Aktie jetzt um den günstigen Kurs ihrer Erstnotiz erwerben. Wer weiß wie lange die Aktie noch so preiswert, um einen Kurs unter 0,70 Euro notiert? Sie steigen heute zu einer potenziell ultragünstigen Bewertung von ~40 Mio. Euro in einen Megatrend ein. Klar, es gibt auch noch andere Werte im Sektor. Doch diese tiefe Bewertung und der Umstand, dass bisher kaum jemand die Aktie kennt, macht sie für mich wirklich hochspannend. Zusammenfassung In Sportstadien und Event-Arenas muss die Sicherheit permanent verbessert werden. Doch herkömmliche Systeme und "Leibesvisitationen" versagen bei Massenveranstaltungen und sind störend und nicht zeitgemäß. Selbst an Flughäfen, wo wir uns an "theatralisch" anmutende Sicherheitsvorkehrungen gewöhnt haben und uns - laut einhelliger Experteneinschätzung - in trügerischer Sicherheit wiegen, wären neue Gefahren-Frühwarnsysteme und Detektoren ein Segen. Der revolutionäre Waffendetektor, den die kanadische Liberty Defense entwickelt hat, löst viele dieser Probleme schnell und geschmeidig. Sogar ohne, dass unsere Privatsphäre verletzt wird. Denn der "Scanner" arbeitet nicht mit Videokameras, sondern mit Radarwellen. Das entstehende „Feld“ wird mit Künstlicher Intelligenz und einem 3D-Imagingverfahren ausgewertet, vollautomatisch in Echtzeit. Klingt unglaublich komplex und das ist es auch. Darum erwarte ich in diesem Markt weniger Konkurrenz als anderswo.

Fazit Steigen Sie alsbald in die Aktie ein, denn lange wird der Kurs hier wohl nicht auf diesem günstigen Niveau verharren? In den nächsten Wochen könnte ich mir einige starke News vorstellen, die das Technologie- und Vermarktungspotenzial ganz deutlich herausstellt und den Kurs dann hoffentlich deutlich beflügeln wird. Nur wenige Anleger haben bisher Wind von der Aktie bekommen. Sie gehören nach dem IPO ab heute zum bestinformierten und ersten Investorenkreis, der vom Potenzial erfährt. Warten Sie nicht erst bis die Aktie davongelaufen ist. Der FIFA Boss (Vizepräsident) ist mit von der Partie

Damit wird diese Aktie vielleicht zum wahren Fußballmeister des Jahres 2019? Bis nächstes Mal.

Ihre

Tenbagger-Redaktion

