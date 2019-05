Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Hamburger Hafen als Beispiel für die Chancen des globalen Handels in einer digitalisierten Welt gelobt. Trotz seiner nicht einfachen geografischen Lage habe Hamburg in herausragender Weise sehr schnell die logistischen Möglichkeiten durch Automatisierung und Digitalisierung genutzt, sagte Merkel am Montag bei einem Besuch des Container Terminals Altenwerder (CTA), einer der weltweit modernsten Umschlaganlagen. "Diese Digitalisierung voll zu nutzen, ist eben notwendig, um mithalten zu können bei der Konkurrenz."

Mit dem Ziel, bis 2022 emissionsfrei zu arbeiten, sei das CTA ein Beispiel dafür, "wie man Mobilität und globalen Handel auch klimafreundlich abwickeln kann", sagte die Kanzlerin. Bei ihrer Terminaltour wurde Merkel von der HHLA -Vorstandsvorsitzenden Angela Titzrath und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begleitet./fi/DP/edh

