Der Eurokurs ist am Montag leicht gestiegen. Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1201 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1155 Dollar festgesetzt.

Die Ankündigung weiterer Sonderzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump löste weltweit Sorgen vor einer neuen Eskalation des Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften aus. Der verschärfte Handelsstreit stützte den Dollar zwar gegenüber vielen Währungen. Der Eurokurs präsentierte sich jedoch robust.

Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten kaum. Die Stimmung unter Dienstleistern in der Eurozone hat sich im April laut endgültigen Zahlen etwas eingetrübt. Der Rückgang war jedoch weniger stark als noch in einer ersten Schätzung ermittelt. Enttäuscht haben jedoch die Zahlen aus Italien und Spanien. In beiden Ländern wird keine Erstschätzung veröffentlicht.

Deutlich unter Druck geriet die türkische Lira. Sie fiel zum Dollar auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2018. Der Dollar stieg über sechs Lira. Es gibt Spekulationen, dass die Kommunalwahl in Istanbul wiederholt werden könnte. Zudem geriet eine Reihe von Schwellenländerwährungen angesichts des verschärften Handelsstreits unter Druck./jsl/la/mid

