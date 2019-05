Wacker Neuson SE platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro zu attraktiven Konditionen DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Finanzierung Wacker Neuson SE platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro zu attraktiven Konditionen 06.05.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wacker Neuson SE platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro zu attraktiven Konditionen * Langfristige Unternehmensfinanzierung als Basis für nachhaltiges Wachstum * Erfolgreiche Platzierung zu günstigen Konditionen * Erhöhung des Emissionsvolumens aufgrund hoher Nachfrage München, 6. Mai 2019 - Die Wacker Neuson SE hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 150 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen platziert. Begleitet von den Arrangeuren NordLB und UniCredit wurde das Schuldscheindarlehen erfolgreich bei institutionellen Investoren vermarktet. Die Nachfrage kam dabei in erster Linie von Banken des deutschen Genossenschafts- und Sparkassensektors sowie europäischen Privatbanken. Aufgrund der mehrfachen Überzeichnung und günstigen Konditionen erhöhte der Konzern das Volumen des Schuldscheindarlehens von zunächst angestrebten 125 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro. "Finanzielle Stabilität und die langfristige Absicherung der Unternehmensfinanzierung sind für uns wichtige Grundlagen nachhaltigen Wachstums. Die aufgenommenen Mittel unterstützen uns, die im Rahmen der ,Strategie 2022' gesteckten Wachstumsziele zu erreichen und sichern uns zusätzliche Flexibilität. Die hohe Resonanz der Investoren und die attraktiven Konditionen des Schuldscheindarlehens bestätigen erneut die ausgezeichnete Bonität der Wacker Neuson Group", erläutert Wilfried Trepels, CFO der Wacker Neuson SE. Der Schuldschein wurde in zwei Laufzeittranchen über fünf und sieben Jahre mit jeweils fixer Verzinsung abgeschlossen. Die Zuteilung erfolgte am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Insgesamt ist es der vierte Schuldschein des Konzerns. Zuletzt hatte die Wacker Neuson Group im März 2018 ein Schuldscheindarlehen über 100 Mio. USD über ihre Tochtergesellschaft Wacker Neuson Corporation in Menomonee Falls, USA, begeben. Ihr Ansprechpartner: Wacker Neuson SE Christopher Helmreich Head of Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-427 christopher.helmreich@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com Über die Wacker Neuson Group Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. 06.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 (0)89 354 02 - 298 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneusongroup.com ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 807469 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 807469 06.05.2019 ISIN DE000WACK012 AXC0177 2019-05-06/14:01