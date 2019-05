Symrise übernimmt italienisches Biotech-Unternehmen Cutech DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion Symrise übernimmt italienisches Biotech-Unternehmen Cutech 06.05.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Erhöht Wettbewerbsvorteil bei bioanalytischen Verfahren * Erweitert F&E-Kapazitäten zur Wirksamkeitsprüfung kosmetischer Inhaltsstoffe * Beschleunigt Entwicklung von Wirkstoffen auf Grundlage prädiktiver ex vivo-Modelle * Einzigartige präklinische Screening-Dienstleistungen für die Kosmetikbranche Symrise hat einen Vertrag zur Übernahme des italienischen Biotech-Unternehmens Cutech in Padua unterzeichnet. Das Unternehmen bietet einzigartige präklinische Screening-Dienstleistungen für kosmetische Inhaltsstoffe und Rezepturen an. Die Übernahme ergänzt das Know-how von Symrise bei der Wirksamkeitsprüfung von kosmetischen Inhaltsstoffen und eröffnet neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Partnern aus wissenschaftlichen Einrichtungen. Zudem beschleunigt sie die Markteinführung neuer aktiver Wirkstoffe. "Cutech passt perfekt zum Portfolio des Geschäftsbereichs Cosmetic Ingredients von Symrise. Die speziellen Fähigkeiten von Cutech in Forschung und Entwicklung sowie Biotechnologie ergänzen die Forschungskompetenz von Symrise optimal", sagt Dr. Gerhard Schmaus, Leiter Forschung und Entwicklung im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients bei Symrise. "Wir haben uns für eine engere Zusammenarbeit mit Symrise entschieden, da beide Partner von der Verbindung profitieren können. Symrise erwirbt maßgebliches Know-how bei der Wirksamkeitsprognose für kosmetische Inhaltsstoffe. Cutech profitiert von der breiten Forschungsbasis bei Symrise und seinen technologischen Ressourcen. Dies führt zu einer schnelleren Entwicklung kosmetischer Wirkstoffe. Wir sind gespannt und freuen uns auf die gemeinsamen Projekte", sagt Dr. Paolo Pertile, CEO von Cutech. Das Biotech-Unternehmen, gegründet 2002, hat sich auf spezielle präklinische Screening-Dienstleistungen spezialisiert, die auf innovativen proprietären ex vivo-Modellen für Haut, Talgdrüsen und Haare basieren. Darüber hinaus steuert Cutech ein Portfolio von patentierten natürlichen Inhaltsstoffen wie Mikroalgen bei, die die Produktlinien von Symrise hervorragend ergänzen. "Die gemeinsame Arbeit von Symrise und Cutech wird die Entwicklung neuer proprietärer Analyse- und Prognosemodelle für kosmetische Inhaltsstoffe vereinfachen und beschleunigen. Diese Modelle sollen die Führungsposition von Symrise Cosmetics Ingredients stärken und dazu beitragen, dass wir am Markt stets einen Schritt voraus sind", schließt Eder Ramos, Leiter des Geschäftsbereichs Cosmetic Ingredients. "Für unsere Kunden stellt unser erweitertes Leistungsportfolio mit präklinischen Tests ein Plus bei der Produktentwicklung dar. Darüber hinaus können wir unser Biotech-Netzwerk ausbauen und so auf aktuelle Spitzentechnologien zugreifen." Deloitte Financial Advisory S.r.l. berät Symrise als Financial Advisor. Clifford Chance berät Symrise rechtlich. Pirola Pennuto Zei & Associati berät Cutech rechtlich. Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, Inhaltsstoffen für Lebensmittel, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von etwa 3,2 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. 