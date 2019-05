Hannover (www.aktiencheck.de) - Die globalen Ölmärkte befinden sich in einem äußerst unruhigen Fahrwasser und suchen im Rahmen diverser gegenläufiger Einflüsse weiter nach ihrer Richtung, so die Analysten der Nord LB. In der Vorwoche sowie Eingangs dieser Handelswoche würden aktuell die Ölmarkt-Bären dominieren, wobei das Barrel Brent im frühen Montagshandel sogar unter die Marke von USD 70 gedrückt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...