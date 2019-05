Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - GKN Powder Metallurgy gab heute die Eröffnung seines neuen Headquarters für Pulvermetallurgie sowie seines Kundenzentrums für additive Fertigung (additive Manufacturing, AM) in Nordamerika bekannt. Das 3.550 m2 große Gelände befindet sich in Auburn Hills, Michigan, USA und erweitert das globale 3D-Drucknetzwerk des Unternehmens und den Umfang der internen pulvermetallurgischen Kapazitäten.



Die neuen Geschäftsräume wurden mit dem Ziel entwickelt, das Teamwork der über 80 Angestellten der drei Geschäftsbereiche von GKN Powder Metallurgy (https://www.gknpm.com/), Hoeganaes (https://www.gknpm.com/en/our-businesses/gkn-hoeganaes/), GKN Sinter Metals (https://www.gknpm.com/en/our-businesses/gkn-sinter-metals/) und GKN Additive (https://www.gknpm.com/en/our-businesses/gkn-additive/), zu fördern und den hervorragenden Kundenservice noch weiter zu verbessern. Das Gebäude umfasst knapp 2.000 m2 gemeinschaftliche Arbeitsbereiche und rund 1.600 m2 Produktionsfläche.



"Wir freuen uns über den Neubeginn in Auburn Hills an einem Ort, der speziell für unser Team, unsere Gemeinschaft und die moderne Technologie, die wir für unsere Kunden entwickeln, entworfen wurden", sagte Reid Southby, President GKN Sinter Metals Large Segment. "Dieses Gebäude ist Beweis für unser Engagement im nordamerikanischen Markt und unser anhaltendes globales Wachstum."



Das Gebäude enthält ein knapp 300 m2 großes AM-Kundenzentrum, das mit zwei EOS M290 Direct Metal Laser Sinter (DMLS)-Druckern ausgestattet ist. Die DMLS-Geräte können mit der Pulverbettfusionstechnologie (https://www.gknpm.com/en/our-businesses /gkn-additive/prototyping-with-dmls/) innerhalb von zwei Wochen Prototypen erstellen, sodass Kunden in der Frühphase des Entwicklungsprozesses Faktoren wie Bedienbarkeit, ergonomische Eigenschaften, Herstellbarkeit und Materialien testen können.



Durch den Standort im Großraum Detroit wird das globale 3D-Drucknetzwerk von GKN Powder Metallurgy noch weiter vergrößert. Kunden haben die exklusive Möglichkeit, von schnellen Lieferzeiten und lokalem Kundensupport zu profitieren. Das Gebäude bietet auch Möglichkeiten für künftiges Wachstum und GKN Powder Metallurgy setzt sich weiter für die globale Entwicklung von Metal AM für Prototypen, Mittelserien und den Aftermarket ein.



"GKN Powder Metallurgy befindet sich auf seinem Wachstums- und Innovationsweg an einem interessanten Punkt", fügte Southby hinzu. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren Kunden und strategischen Partnern in allen unseren Geschäftsbereichen außergewöhnlichen Support vor Ort anzubieten."



Informationen zu GKN Powder Metallurgy



GKN Powder Metallurgy besteht aus Hoeganaes, GKN Sinter Metals und GKN Additive. Hoeganaes ist weltweit einer der größten Hersteller von Metallpulver für additive Fertigung und Automobil- und Industrieanwendungen. GKN Sinter Metals ist der weltweit führende Hersteller von Sintermetallbauteilen mit einem umfangreichen Portfolio und Designoptimierungsmöglichkeiten. GKN Additive ist ein digitaler Hersteller von fortschrittlichen additiven Metallbauteilen und Materialien für Prototypen, Mittelserien und den Aftermarket. GKN Powder Metallurgy umfasst ein globales, kundennahes Netzwerk mit mehr als 30 Standorten und über 7.000 Mitarbeiter



