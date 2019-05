Peugeot nimmt ab sofort auch in Deutschland unverbindliche Reservierungen für den neuen 208 inklusive der vollelektrischen Variante e-208 entgegen. Erhältlich sein soll die Stromer-Variante hierzulande ab Winter 2019. Im UK ist der 208 bereits seit knapp zwei Wochen reservierbar. Nun sind also auch in Deutschland Vorbestellungen möglich: Wer das Kontaktformular ausfüllt und absendet, wird vom Händler ...

