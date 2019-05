thyssenkrupp-Aktie: Es liegt nicht nur an Donald Trump

Der Montag war alles andere als ein guter Tag für die thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). US-Präsident Donald Trump hatte über Twitter den Handelsstreit mit China wieder angefacht, was die Aktienkurse auf breiter Front unter Druck brachte. Für thyssenkrupp kam es aber auch noch aus anderen Gründen knüppeldick.

Als größter deutscher Stahlkonzern achtet man bei thyssenkrupp in besonderem Maße auf die Streitigkeiten rund um Strafzölle. Schließlich hat der Handelsstreit mit US-Strafzöllen auf Stahlimporte so richtig Fahrt aufgenommen. Und nun gerät auch noch die Konzernumstrukturierung in Gefahr.

