Egal ob in der Mobilität oder Industrie: Immer mehr Unternehmen widmen sich dem Thema Wasserstoff. So auch Vattenfall. Der schwedische Energieversorger gehört unter anderem dem Joint Venture Hybrit Development an, für das Nel einen Elektrolyseur liefern wird. Zum anderem arbeitet Vattenfall fortan mit Preem Petroleum, dem größten Mineralölunternehmens Schwedens, zusammen. Ein Ziel: Eine riesige Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage - und Nel könnte das notwendige Know-how beisteuern.

Den vollständigen Artikel lesen ...