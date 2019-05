Tesla will ab 2020 die Elektroautos seiner Kunden zu einer Robotaxi-Flotte umrüsten - Fortschritte im Bereich Autonomes Fahren sollen es möglich machen. Doch wie werden Autos versichert, die nicht mehr vom Fahrer gelenkt werden, sondern per Software eigene Entscheidungen treffen? Die klassischen Versicherer sind offenbar ziemlich ratlos. Daher hat Elon Musk die Entscheidung getroffen, eine eigene Versicherungsfirma "Tesla Insurance Services, Inc" aufzubauen, um seinen Kunden passende Tarife anbieten zu können.

